Morad El Ouakili, presentator bij NPO Radio 1 en dj bij FunX, wordt met de dood bedreigd door het maken van Ramadan Late Night. De maandramadan en het draaien van muziek is volgens een aantal ‘luisteraars’ een doodzonde en moet bestraft worden met de dood.

In de uitzending reageerde Morad op de bedreigingen en zei dat het doel van de show “juist is om mooie initiatieven rondom de ramadan te laten zien. Verder hoor je op FunX natuurlijk muziek want FunX is er voor iedereen, niet alleen voor moslims maar ook voor Christenen, Joden, ongelovigen en alles daar tussenin. We kunnen geen show maken die 100% Islam-proof is. Maar we kunnen wel proberen te verbinden en al het moois van deze maand in de spotlights te zetten.”

In de bedreigingen wordt geschreven dat zijn borstkas doorzeefd moet worden met kogels of dat er mensen zijn die de studio willen opblazen. Over de bedreigingen zegt Morad: “Ik ben bijna sprakeloos, maar niet helemaal. Laten we lief zijn voor elkaar, juist nu.”

Morad El Ouakili

Van dinsdag tot en met vrijdag van 04:00 uur tot 06:00 uur is Morad te horen op Radio 1 met ‘Gaan! De Extra Vroege Ochtendshow’. Hier was eerder ophef over Jodenhaat tijdens het programma.

Voor zijn programma bij Radio 1 maakte hij programma’s op FunX.

Foto: BNNVARA