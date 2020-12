Henk van Steeg keert vanaf zondag terug op de radio met een eigen programma. Nadat hij in september NPO Radio 2 verliet keert hij nu terug bij NPO Radio 5 met ‘Niet Alleen’, de radiovariant van het eerder uitgezonde televisieprogramma.

Elke zondagavond deelt hij hoopvolle initiatieven, verhalen en regelt hij creatieve verrassingen. “Met het programma willen we laten zien waartoe we in staat zijn als we ergens met elkaar de schouders onder zetten.”

Het platform #Nietalleen werd vlak na het uitbreken van de coronacrisis gelanceerd. Met #Nietalleen worden al maanden talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers verbonden. Het platform wordt gecoördineerd door de EO en de Protestantse Kerk in Nederland. In het tv-programma deelden Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart bemoedigende initiatieven die in deze bijzondere tijd ontstaan. Het platform is te bereiken via nietalleen.nl.

De eerste aflevering van ‘Niet Alleen’ is op zondag 3 januari van 18:00 tot 20:00 uur op Radio 5.

Foto: EO