Mocht Radio Veronica over een paar maanden geen FM-frequentie meer hebben, dan hoeft dat niet het einde van de zender te betekenen. Dat schrijft zendermanager Rob Stenders op Radio Veronica. “Ook als de frequentie er niet meer is, hoeft dat niet te betekenen dat de zenders die zo’n felbegeerde plek op de FM missen gaan stoppen. Onze collega’s van NPO Radio 5 bewijzen dat heel veel luisteraars ook online en via DAB+ de weg weten te vinden naar hun zender”, aldus Rob.

Voor de commerciële radiozenders zijn het spannende tijden, aangezien later dit jaar de FM-frequenties opnieuw geveild gaan worden. Daardoor is het allesbehalve zeker dat de huidige commerciële radiostations allemaal hun eigen FM-frequenties houden. Bovendien mag Talpa Network, eigenaar van Radio Veronica, straks nog maar drie commerciële FM-stations hebben. Dat zijn er nu nog vier, waardoor het bedrijf er dus één moet afstoten.

Radio Veronica-zendermanager Rob Stenders krijgt veel vragen over de FM-veiling, schrijft hij. “Maar daar is niet zoveel over te zeggen. Niet omdat het geheim is, maar het is gewoon nog niet te overzien. Elke commerciële zender zal moeten afwachten of de bieding voldoende is om een frequentie te mogen bemachtigen. Daar is Radio Veronica geen uitzondering op.”

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk