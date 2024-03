Simone Meijer stopt per 1 juni als zendermanager bij NPO Klassiek. Ze is dan ruim vijf jaar zenderbaas bij de publieke radiozender geweest. Simone wordt directeur-bestuurder bij Stichting Omroep Muziek (SOM), waar het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest onderdeel van zijn.

Onder leiding van Simone veranderde NPO Radio 4 van naam, in NPO Klassiek. “Niet zomaar een naamsverandering, maar in mijn ogen een essentiële stap voor de toekomst”, zegt ze in een verklaring. “We hebben een grote publieke waarde en brengen klassieke muziek voor een brede groep luisteraars. Dat publiek zet niet altijd de radio aan, maar is wel nieuwsgierig en wil ontdekken.”

Uitdagingen voor de kiezen

Ze noemt Hilversum ‘een dynamische werkomgeving’. “Als zendermanager krijg je best wat uitdagingen voor de kiezen. Dat kun je alleen maar doen als je weet dat je een team hebt dat je vertrouwt, steunt en met je meedenkt. Ook bij moeilijke kwesties of besluiten heb ik dat altijd gevoeld. Merci daarvoor.”

“De afgelopen jaren heb ik met bijzonder veel plezier met alle collega’s bij de NPO samengewerkt”, aldus Simone. “Er is in die tijd heel veel gebeurd: niet alleen in de programmering maar zeker ook on demand, online, in specials, onze themaweken, concertseries, podcasts en nog zoveel meer. Daar fietsten corona, oorlogen, natuurgeweld en heel wat andere miserie dwars doorheen. Maar wij zetten dapper door en boden rust, schoonheid en troost. Dat doen we nog steeds.”

‘Uitstekende zendermanager’

Jurre Bosman, directeur NPO Audio: “Ruim vijf jaar lang heeft Simone zich ingezet om van NPO Klassiek een plek te maken waar jong en oud zich welkom voelt om te genieten van de mooiste klassieke muziek. Ik zal Simone missen als uitstekende zendermanager en als fijne collega, die binnen de NPO altijd constructief meedacht over de toekomst van ons audioportolio.”



Op een later moment wordt bekend wie het zendermanagement van NPO Klassiek gaat waarnemen.

Foto: NPO/Michel Schnater