Johannes Wirix-Speetjens wordt een van de presentatoren van ‘De Muziekfabriek’, het radioprogramma dat elke dag rond lunchtijd te horen is op NPO Klassiek. Johannes gaat het programma op zondag tussen 12:15 en 14:00 uur presenteren. Carine Lacor blijft elke maandag tot en met donderdag te horen met ‘De Muziekfabriek’ en Jet Berkhout presenteert het lunchprogramma op vrijdag en zaterdag.

“Van jongs af aan kreeg ik de liefde voor klassieke muziek mee”, zegt Johannes, die als kind al viool en piano speelde. “Al op mijn vijftiende liep ik een snuffelstage bij de radio, sindsdien combineer ik mijn liefde voor muziek met mijn werk als acteur en schrijver. Zondagmiddag blijft voor mij het mooiste moment van de week, om samen de verhalen achter de klanken te ontdekken en ons door de kracht van muziek te laten raken.”

Naast radiomaker is Johannes ook actief als podcastmaker en presentator bij Klara (bij de VRT) in België. Hij werkt bovendien als schrijver; zo bracht hij vorig jaar zijn eerste boek uit, dat over cultuurgeschiedenis gaat.

Foto: Roland Reinders | AVROTROS