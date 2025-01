Dieuwertje Blok keert niet meer terug op NPO Klassiek. In april legde ze haar werk al neer omdat ze kanker had. Dit zou een tijdelijke pauze zijn, maar inmiddels is de kanker uitgezaaid en zal ze niet meer beter worden.

“Vanaf nu wil Dieuwertje al haar energie richten op de behandeling van haar ziekte”, schrijft de NTR waarvoor ze werkte. “Hoewel die niet meer te genezen is, blijft ze positief en genieten van wat er wel is.”

Op 7 februari zou Blok weer te horen zijn als presentator van het NPO Klassiek-programma NTR Podium. Dit gaat niet meer door. Ook op tv zal ze niet meer te zien zijn.

Foto: NTR