Arnoud Schellenberg neemt eind deze maand afscheid van de Efteling. Sinds de zomer van 2008 was hij de zenderbaas van Efteling Kids Radio, maar die zender wordt nu drastisch uitgekleed. Eerder werd al bekend dat alle gepresenteerde programma’s verdwijnen en dat het radiostation non-stop wordt.

“Woensdag 31 maart neem ik na 12,5 jaar afscheid van de organisatie met de allerlaatste liveshows van de zender”, zegt Schellenberg. “Dat is niet mijn keuze, maar de pijn wordt verzacht. De mooie herinneringen, samenwerkingen en de voldoening over wat ik op professioneel en persoonlijk vlak bereikt en geleerd heb overheersen namelijk. En vooral de enorme hoeveelheid aan steunbetuigingen van luisteraars, collega’s, vrienden en vakgenoten heeft mij in de afgelopen weken heel goed gedaan.”

Wat Schellenberg nu gaat doen is nog niet duidelijk. “Dit afscheid betekent ook een nieuw begin. Binnenkort meer!”

Ether

In 2008 begon de zender als Efteling Radio en was in de ether te horen in de regio Kaatsheuvel. In 2010 werd de vergunning ingeleverd, zodat de zender landelijk op de kabel kon. Het was wettelijk niet toegestaan om een regionale etherfrequentie te hebben als je in meer dan 30 procent van Nederland op de kabel te horen bent. In 2015 werd de naam gewijzigd in Efteling Kids Radio. Tussen 2013 en 2017 was de zender ook via DAB+ te ontvangen, door van een licentie van Radio 538 te gebruiken.

Eind 2019 en begin vorig jaar was de zender nog tijdens schoolvakanties te vinden in Beeld en Geluid in Hilversum met live-shows. Daarnaast was de zender al sinds 2013 te vinden op de Tilburgse Kermis. Afgelopen zomer werd de programmering nog uitgebreid met een ochtendshow.