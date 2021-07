De mededeling dat Efteling Kids Radio zou stoppen met gepresenteerde programma’s en door zou gaan als non-stop zender, kwam als een mokerslag voor medewerkers. Dat vertellen de oud-dj’s Arnoud Schellenberg en Mayoni Oosterhoff in de podcast ‘Kleine Boodschap’. “We hadden net onze beste maand ooit achter de rug, dus dat was wel pijnlijk.”

18 januari kregen de medewerkers van de zender te horen dat ze allemaal ontslagen zouden worden. “De uitleg was: het is geen kostenbesparende actie, maar een ander marketinginzicht”, zegt Schellenberg, die er vanaf het begin bij was.

De mededeling kwam precies op het moment dat de zender 12,5 jaar bestond. “De Efteling had dat wel wat anders kunnen brengen”, zegt Mayoni Oosterhoff daarover. “Maar je bent in loondienst. Dus je weet dat het kan gebeuren.”

Beste maand ooit

Daarnaast had de zender net de beste maand ooit. Schellenberg: “Het laatste jaar was echt het hoogtepunt. In januari hadden we zo’n 500.000 streams per maand. En dan weten we nog niet eens wat de cijfers via de (digitale) kabel waren.” Dus kwam de boodschap van ontslag extra hard aan. “Dat deed wel heel erg wat met je. Wij waren altijd heel erg gepassioneerd. Juist in dat jaar heb je je meerwaarde zo dubbel en dwars laten zien, dan trek je de stekker eruit… Dat is natuurlijk heel jammer.”

Beide dj’s zijn inmiddels met een andere zender voor kinderen begonnen.