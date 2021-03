Eddy Keur was vroeger echt een ‘asshole’. “Ik heb veel bij de radio gewerkt, maar ook een lange periode niet. En in mijn beleving lag dat altijd aan de mensen bij de omroep. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het heeft aan mij gelegen. Ik was in die tijd echt een asshole, een vervelend mannetje. Heel arrogant. En daar had ik wel last van”, zo zegt de dj van NH Radio bij de Perstribune op NPO Radio 1. Hij heeft het over de periode van ongeveer 2003 tot 2012.

Zijn gedrag had te maken met zijn jeugd. “Ik was het lulletje van de klas vroeger. Iedereen had verkering, maar ik niet. Dat doet iets met je, ik had een soort van minderwaardigheidscomplex, dus ik wilde me laten gelden. En dat conflict van binnen, het laten gelden en het minderwaardigheidscomplex, dat is niet een cocktail waar per se een schone geest uit komt.”

Daardoor was hij heel tegendraads. “Ik heb bijvoorbeeld bij Radio 3 met gebalde vuist tegenover zendermanager Paul van der Lugt gestaan. Hij zou zelf een programma gaan maken met Paul de Leeuw en toen zei ik: wie gaat jou dan beoordelen? Maar hij was wel mijn baas. Omdat hij mijn dj-talent waardeerde kon ik daar blijven werken. Maar dat recalcitrante dat heeft er altijd een beetje ingezeten. Dat is geen leuke eigenschap.”

UWV FM

Een goede vriend van de dj greep toen in. “Hij zat een beetje in het spirituele. En vroeg: ben je bereid om aan jezelf te werken? Eerst wilde ik dat niet. Maar toen zei hij: dan blijf je toch zoals je bent. Het heeft je per slot van rekening toch al zoveel gebracht. En toen brak er iets in m’n hoofd. Ik dacht: ja, je hebt gelijk. Het brengt me eigenlijk geen reet omdat ik een enorme lul bent. Het is niet zo dat als je een goeie dj bent je per se aan de bak komt. De gunfactor is ook heel belangrijk. En als je dat niet hebt, dan zit je lekker thuis en kun je voor UWV FM werken.”

En dus ging Keur aan zichzelf werken. “Met horten en stoten, maar het ging werken. En toen werd ik gebeld of ik iets voor Radio 10 wilde doen.”

NPO Radio 2

Sinds deze week neemt Eddy Keur het programma over van de zieke Ruud de Wild op NPO Radio 2. “Hij heeft mij voorgesteld. Een tijdje geleden is hij mijn gast geweest in mijn programma op NH Radio.” Daar vertelde Ruud dat hij in 1986 voor het gebouw van de KRO heeft gestaan en vol verwondering naar Eddy Keur luisterde. “Dus hij zei dat ik zijn voorbeeld was. En dat heeft mij toen geraakt.” Hij probeert nu in zijn geest radio te maken. “Binnen de grenzen van de KRO-NCRV.” Op zaterdag werd hij gevraagd en op dinsdag zat hij er al.

Stenders

Keur vertelde ook dat hij een akkefietje met Stenders heeft gehad. “Ik zat bij Radio 3 en hij zou na mij zitten. En hij bleef toen in de auto wachten tot ik weg was en de technicus van dienst moest de platen instarten. Want hij wilde absoluut niet met mij in één gebouw zijn. Hij was heel erg van de muziek en ik maakte grapjes en dat vond hij niet kunnen.” Uiteindelijk is Stenders bij Keur te gast geweest en toen heeft hij z’n excuses aangeboden en ik aan hem. “Hij zei: ik zat er veel te fundamentalistisch in.”

Foto: NH Radio