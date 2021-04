De oud-zenderbaas van Efteling Kids Radio start samen met een andere oud-medewerker een nieuwe kinderzender. Arnoud Schellenberg en Mayoni Oosterhoff starten zaterdag met HalloKids Radio. Om 10 uur ’s ochtends start de online zender voor families en kinderen in de leeftijd van 4 – 10 jaar met een speciale openingsshow. Efteling Kids Radio ontsloeg alle programmamakers en ging op 1 april non-stop verder.

Arnoud: “Onze ambitie is om een relevant platform te worden voor deze specifieke doelgroep. Om ze te betoveren met het medium radio. Een sprong in het diepe, maar we gaan dit gewoon doen!” De zender brengt een muziekmix van hedendaagse popmuziek afgewisseld met hits voor kinderen. “Wij garanderen dat alle liedjes en onderwerpen kids-proof zijn en dat kids en ouders onbezorgd de hele dag kunnen luisteren.”

De dj’s worden ondersteund door onder meer Daan van Leeuwen, voormalig programmadirecteur van Disney Channels Nederland en België en tegenwoordig succesvol consultant op het gebied van kids & family entertainment. “Audio is voor de ontwikkeling van het kind enorm belangrijk in deze leeftijdsgroep en het medium radio leent zich goed voor direct contact met de luisteraar.” Ook oud-Radio 2 dj Sander de Heer geeft advies bij dit project.

Interactie

Interactie is volgens Mayoni belangrijk: “Interactie en persoonlijke aandacht is wat kinderen heel tof vinden. Onze missie is dan ook niet voor niets: Radio met, voor en door jou. Je kunt onder andere liedjes aanvragen en natuurlijk geven we ruimte voor de belangrijkste dag van het jaar: De Verjaardag! Maar we gaan nog een stapje verder. Kinderen en ouders kunnen zich aanmelden bij de Hallokids Club. Het bijzondere is dat ze dan mogen meebepalen over de vorm en inhoud van de zender.”