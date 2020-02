Efteling Kids Radio is tijdens de voorjaarsvakantie opnieuw te vinden in Beeld en Geluid in Hilversum. Van 15 februari tot en met 1 maart wordt er iedere dag van 13.00 tot 18.00 uur live uitgezonden. En in de weekenden tot 17.00 uur. In de herfstvakantie was de zender ook al live te vinden in Hilversum.

Er wordt een speciale locatiestudio in de centrale hal van Beeld en Geluid geplaatst. In de middagshow komen onder andere gasten als Monique Smit, Paul van Loon, Wieteke van Dort, Mylène & Rosanne en Ralf Mackenbach langs.

3FM-dj Rob Janssen is op zaterdag 29 februari te horen tussen 15.00 en 17.00 uur samen met dj Mayoni van Efteling Kids Radio. Tijdens deze show krijgt Rob hoog bezoek van O.J. Punctuel. Hij is Secretaris Protocollair (lakei) in het paleis van Koning Pardulfus, in de Efteling attractie Symbolica).

Kinderen voor Kinderen

Op zondag 1 maart is de Kinderen voor Kinderen Top 30 te horen, gepresenteerd door Monique Smit. Kinderen kunnen tijdens de uitzendperiode in Beeld en Geluid stemmen op hun favoriete ‘Kinderen voor Kinderen’ liedjes.