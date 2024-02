“We ruilen een hartstikke mooie, goed geïsoleerde woning met een nieuwe keuken en een prachtige houten vloer in voor een krot waar de ramen uit de sponningen hangen, de deuren kraken en de vloer is verzakt.” Zo omschrijft Wouter van der Goes zijn overstap van NPO Radio 2 naar Radio Veronica. “Maar we denken dat we dat krot heel mooi kunnen maken”, zegt de radio-dj in De Volkskrant.

Drie weken geleden werd bekend dat Wouter, net als Frank van ’t Hof en Gerard Ekdom, overstapt naar Radio Veronica. Wouter en Frank wilden niet alleen op de vrijdag, zoals ze op Radio 2 deden, maar elke werkdag samen een middagprogramma maken. “NPO Radio 2 heeft een zeer succesvolle en goede programmering. Daar is die ruimte voor ons op dit moment niet. Toen kwamen er andere partijen op ons pad, en in het geval van Radio Veronica dachten we: ja”, zegt Wouter over zijn overstap.

Lager marktaandeel

Samen met Frank presenteert Wouter vanaf komende zomer de middagshow op Radio Veronica. Die zender heeft met nog geen twee procent een fors lager marktaandeel dan marktleider Radio 2, waar ze eerder werkten. “Ik vind het eng en spannend, maar ik merk dat ik daar goed op ga”, zegt Wouter. Frank zegt over zijn overstap in de krant: “Het lijkt mij tof om ook eens flink te bouwen aan een zender die nog heel wat kan groeien.”

Mediakenner Arjan Snijders denkt dat dat werk van ‘een paar jaren’ kan zijn. Hij verwacht op korte termijn een flinke marketingcampagne van Radio Veronica rondom de nieuwe gezichten, om luisteraars en adverteerders binnen te halen. “Ik denk dat ze uiteindelijk wel op een marktaandeel van 5 à 6 procent willen uitkomen. Maar daarvoor zal er eerst veel geïnvesteerd moeten worden. Er zullen miljoenen doorheen gaan, en dan hoop je maar dat het de investering waard is geweest”, zegt hij in De Volkskrant.

Wouter en Frank waren op de dag dat hun overstap naar Radio Veronica bekend werd, al voor het laatst te horen op Radio 2. Zendermanager Peter de Vries haalde de twee vrijwel direct van zender, zoals hij ook deed toen Rob Stenders vertrok naar Veronica.

Foto: KRO-NCRV