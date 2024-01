De geruchten gingen al weken en zijn nu bevestigd: Gerard Ekdom, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof stappen over naar Radio Veronica. Ook Rob Stenders, die terug zou keren naar NPO Radio 2, blijft bij Veronica.

Gerard gaat de ochtendshow op Radio Veronica tussen 6:00 en 9:00 uur presenteren, Wouter en Frank nemen de middagshow van 16:00 tot 19:00 uur voor hun rekening. “Een programma maken op Radio Veronica was mijn droom toen ik 12 jaar oud was. En nu, 34 jaar later, gaat dat eindelijk gebeuren”, zegt Gerard. Hij noemt het ‘de spannendste en meest risicovolle stap die ik ooit heb gemaakt.”

Middagshow

Radioduo Wouter en Frank gaan de nieuwe middagshow presenteren bij Radio Veronica. “We zijn NPO Radio 2 ontzettend dankbaar voor de mooiste tijd uit onze carrière tot nu toe. We hebben daar zoveel geleerd”, zegt Wouter. “De kans om met die ervaring, samen met Gerard en Rob te mogen bouwen aan Radio Veronica is bijzonder.”

Over de overstap zegt Wouter verder: “Natuurlijk is dit spannend en doodeng, maar wij geloven heel sterk in een radiozender zoals wij die met elkaar gaan opbouwen. Met intense en echte liefde voor muziek en heel veel plezier met elkaar.”

‘Droomprogrammering’

Rob Stenders blijft op de uren tussen 14:00 en 16:00 uur te horen met ‘De Bonanza’. Of Sander Hoogendoorn van 09:00 – 12:00 uur en Frank van der Lende tussen 12:00 en 14:00 uur hun programma’s blijven maken, is nog niet duidelijk. De definitieve startdatum van zowel de ochtend- als middagshow wordt later bekendgemaakt. Frank van ’t Hof heeft het op Instagram over ‘komende zomer’.

Zendermanager Robbert-Jan van de Velde: “Dit is de droomprogrammering zoals we ‘m al heel lang wilden. Het is de start van een nieuw spannend hoofdstuk van een legendarisch merk. Radio Veronica wordt het station waar steeds iets kan gebeuren en luisteraars niets van willen missen. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze mannen en alles wat nog komen gaat, zeker gaat lukken.”

Nieuwe programmering

De nieuwe programmering van Radio Veronica, mits Sander en Frank op hetzelfde tijdslot te horen blijven, is als volgt:

06:00 – 09:00 uur: Gerard Ekdom

09:00 – 12:00 uur: Sander Hoogendoorn

12:00 – 14:00 uur: Frank van der Lende

14:00 – 16:00 uur: Rob Stenders

16:00 – 19:00 uur: Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof

Foto: Radio Veronica