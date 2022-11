Het WK voetbal in Qatar is vanaf vanmiddag dagelijks te volgen op NPO Radio 1. Om 17:00 uur spelen Qatar en Ecuador de eerste wedstrijd. Op NPO Radio 1 verzorgt Jan Vincent van Zuiden het commentaar. De drie wedstrijden van het Nederlands elftal in de groepsfase worden live uitgezonden in extra uitzendingen van NOS Langs de Lijn. Ook van wedstrijden van Oranje in eventuele volgende rondes wordt rechtstreeks verslag gedaan. Maandag is de eerste wedstrijd.

De NOS verzorgt dagelijks om 17:30 uur een update over het toernooi. Het belangrijkste WK-nieuws komt daarin aan bod.

Tijdens het WK voetbal is er ook iedere dag NOS Langs de Lijn En Omstreken (in het weekend NOS Langs de Lijn) met WK-nieuws en updates en live verslag van WK-duels. Van de overige WK-duels die niet binnen de programmering vallen, zijn er geregeld flitsen van de wedstrijd te horen. De NOS-commentatoren Andy Houtkamp, Ragnar Niemeijer, Mark Kloostra, Chris Wobben, Krijn Schuitemaker, Richard van der Made en Jan Vincent van Zuiden doen verslag van de wedstrijden.

De NOS-presentatoren nemen samen met analisten als Hedwiges Maduro, Sjors Ultee, Andries Jonker en Leonne Stentler in de studio de wedstrijden door. ’s Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de Zeeuw en Jan Kees van der Kun.

Voetbalpodcast

Tijdens het WK wordt iedere dag nagepraat en alweer vooruit gekeken in de NOS Voetbalpodcast. In het stadion – vlak na de wedstrijd – of elders in Qatar nemen de NOS-Oranjewatchers, -commentatoren en presentatoren Arno Vermeulen en/of Jeroen Stekelenburg de laatste uitslagen, ontwikkelingen en het laatste nieuws door.

Foto: Raymond van Olphen