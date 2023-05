Eva Vanderstricht en Hanne Volckaert zijn de winnaars van de NTR Podcastprijs 2023. Hun podcasts hebben de eerste en de tweede prijs gewonnen, ze moesten het opnemen tegen acht andere genomineerde jonge podcastmakers uit Nederland en België.

De finale vond gisteren plaats in TivoliVredenburg in Utrecht, tijdens het NPO Luister Podcast Event. De jury onder voorzitterschap van Maya Schepers, secretaris audio bij het NPO Fonds, was zeer te spreken over de kwaliteit van de tien genomineerde producties en heeft zich tijdens het luisteren geen enkel moment verveeld. “Er is volop geëxperimenteerd”, merkte de jury verder op, en “veel makers hebben boeiend archiefmateriaal kunnen opduiken”. Bij haar eindoordeel heeft de jury vooral gelet op originaliteit, verhaalopbouw en gebruik van het medium.

Winnaar Eva Vanderstricht maakte met Tati een verhaal over haar familie, waar de onderlinge verhoudingen onder druk kwamen te staan toen Eva’s stiefvader vertelde dat hij een onvervulde kinderwens heeft – die al bijna in vervulling zal gaan. De jury was er onder de indruk van dat Eva alle betrokkenen heeft kunnen spreken en de juiste vragen stelt op precies het juiste moment. Ook de manier waarop Eva zichzelf heeft verwerkt in dit verhaal dat zo dicht bij haar staat verdient een pluim. ‘Kortom, een verhaal dat er met kop en schouders bovenuit stak!’ zo eindigt de jury haar rapport.

Hanne Volckaert nam de tweede prijs in ontvangst met Solastalgie, waarin ze haar klimaatangst in geluid vangt. “Een poëtisch, relevant verhaal waarin met klank is gespeeld”, oordeelt de jury. De pertinente vragen over verantwoordelijkheid en machteloosheid die het audioverhaal oproept zullen de juryleden lang bijblijven.

Er was ook nog een publieksprijs te vergeven, die Loes de Groen in ontvangst mocht nemen. Zij maakte met Achter de gordijnen een verhaal over een ouder koppel waarvan de een dementie heeft. Met bijna 30 procent van de ruim 3000 stemmen liet Loes de andere genomineerden achter zich.

Tot slot reikte de Dutch Directors Guild, de vakvereniging voor regisseurs, ook een prijs uit. Elène Zuidmeer, die het verhaal Alles wordt beter maakte, kreeg een coachingsbon waarmee zij begeleiding van een ervaren maker kan krijgen bij haar verdere carrière.

Foto: Emma Pot / NTR