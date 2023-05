Radio Veronica eert vanavond een uur lang Jos Bergenhenegouwen. Hij was jarenlang een belangrijke stem voor Radio Veronica en Veronica Televisie. Zo was hij te horen als stem van programma’s als Big Brother, De Gouden Kooi, Utopia en De Zwakste Schakel. Daarnaast was hij 18 jaar lang de stem van Arrow Rock Radio, Arrow Jazz FM, en Arrow Classic Rock Radio en was hij lang de stem van RTL 4.

Radio Veronica staat vanavond tussen 23:00 en 00:00 stil bij zijn overlijden.

“Jos Bergenhenegouwen was van het kaliber Alfred Lagarde. Ze hadden alleen een compleet verschillende persoonlijkheid. Waar Alfred zijn hele leven op het hoofdpodium stond, wilde Jos daar nooit op”, zegt dj- en zendermanager Rob Stenders. Hij weet nog goed hoe Jos hem als jonge luisteraar van Radio Veronica aan de radio kluisterde. “De stem van Jos Bergenhenegouwen dwong je om nog beter te luisteren.”

Onder meer Rob Stenders, Lex Harding, Erik de Zwart, Wessel van Diepen, Leo van der Goot en Tineke de Nooij zullen tijdens een speciale uitzending herinneringen ophalen aan de man die in 1999 werd onderscheiden met een Marconi Award voor beste radiostem.

Loopbaan

Jos Bergenhenegouwen begon zijn loopbaan in de jaren tachtig bij de Veronica Omroep Organisatie. Hij groeide uit tot de zenderstem van Veronica op radio en televisie. Later in zijn carrière werd hij ook de stem van onder meer RTL 4. Zijn kenmerkende geluid was gedurende zijn leven te horen in duizenden promo’s, radio- en tv-programma’s. Tot voor kort was Bergenhenegouwen nog de voice-over van het SBS 6-programma Een Jaar Van Je Leven.