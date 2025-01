Evelien de Bruijn is haar eerste uitzending van 2025 op NPO Radio 2 niet vlekkeloos begonnen. Direct na het reclameblok van 12:00 uur wilde ze het nieuws aankondigen, maar onder haar stem was een enorme galm te horen. Ze kreeg het geluidseffect ook niet weg. “Help me even jongens, kom op. Jeroen z’n dingetje staat er nog op”, riep ze.

Vervolgens was het een paar seconden stil, waarna onder meer het gelach van filelezer Robert Vriezen van de ANWB te horen was. Met hulp van collega’s, waaronder Jeroen van Inkel die voor haar een programma maakte, kon Evelien de galm alsnog weg krijgen.

Luister het fragment hieronder terug:

Evelien is sinds deze maand elke zondag tussen 12:00 en 14:00 uur te horen op Radio 2. Eerder maakte ze een programma op vrijdag, zaterdag en zondag, maar Eveliens omroep KRO-NCRV moest de uren inleveren en aan BNNVARA geven.

KRO-NCRV heeft daardoor veel zendtijd verloren op Radio 2.

Foto: KRO-NCRV