(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Werken als radio DJ is natuurlijk een super beroep, vooral als je veel van muziek houdt. Helaas kan het echter lastig zijn om rond te komen als radio DJ als je niet voor een grote zender werkt. We snappen dat je er liever niet nog een baan bij wil nemen, aangezien je bij de radio vaak onhandige werktijden hebt als je dit moet combineren met ander werk. Gelukkig zijn er andere manieren om wat bij te verdienen. In dit artikel geven we je een aantal tips!

Vragenlijsten invullen voor geld

Als radio DJ vind jij het vast leuk om je mening te geven over uiteenlopende onderwerpen. In dat geval is het invullen van enquêtes voor geld een ideale manier voor jou om wat bij te verdienen. Je kunt vragenlijsten invullen over diverse merken en diensten en na het afronden van een vragenlijst ontvang je hier een beloning voor. Om hiermee te starten, hoef je alleen maar een account aan te maken bij een onderzoekspanel. Op basis van jouw demografische gegevens en interesses krijg je dan enquêtes toegewezen. We raden altijd aan om je bij meerdere panels in te schrijven, zodat je toegang krijgt tot een groter aantal vragenlijsten. Op websites zoals enqueteplein.nl vind je overzichten met alle betrouwbare onderzoekspanels en wat voor beloningen zij bieden voor het invullen van vragenlijsten. Zo kun je een aantal panels kiezen die het beste bij jou passen.

Begin met affiliate marketing

Als radio DJ kan starten met affiliate marketing ook een goede manier zijn om bij te verdienen naast je baan. Je krijgt makkelijker naamsbekendheid, aangezien veel mensen je op de radio horen. Daarnaast heb je vast ook veel social media accounts. Affiliate marketing houdt in dat jij producten en diensten van bedrijven aanprijst via jouw social media kanalen of website. Koopt iemand dan een product of dienst dankzij jou, dan ontvang jij hier een beloning voor. Vaak is dat een bepaald percentage van het bedrag dat de koper besteedt. Heb jij dus al heel wat volgers als bekende radio DJ? Dan is affiliatemarketing een goede optie voor jou!

Zet je vaardigheden en kennis in

Ten slotte kun je ervoor kiezen om je vaardigheden en kennis in te zetten om geld te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een e-book over presenteren of over praten op de radio. Natuurlijk kun je ook een ander onderwerp kiezen waar je veel over weet.

Foto: Pixabay | Jessica Lewis