NPO 3FM zet het Glazen Huis eind dit jaar neer in Zwolle en komt in actie voor kinderen met een metabole ziekte, ook wel stofwisselingsziekten. Kinderen met een metabole ziekte komen ogenschijnlijk gezond ter wereld, maar door een ‘schrijffoutje’ in hun DNA werkt hun energiehuishouding niet goed. Het gevolg: levensbedreigende energietekorten en ernstige schade in het lichaam door onverwerkte afvalstoffen.

Metabolisme is het proces dat ervoor zorgt dat je energiehuishouding op orde is. Als dat niet zo is, kunnen de gevolgen per kind verschillen: sommigen worden doof, blind, raken verstandelijk of lichamelijk gehandicapt of vergeten wie hun ouders zijn. Veel kinderen overlijden al op zeer jonge leeftijd: 1 op de 4 wordt niet ouder dan 18 jaar.

Zonder behandeling is een metabole ziekte voor iedereen dodelijk. Elke dag wordt er in Nederland een kind geboren met een metabole ziekte. Vaak betreft het meerdere kinderen in 1 gezin. De ziekte speelt zich af achter de voordeur van 10.000 gezinnen in ons land. Op dit moment is voor slechts een klein deel van de kinderen een behandeling mogelijk die hun leven vergemakkelijkt of verlengt. We staan aan de vooravond van een doorbraak in de behandeling van metabole ziekten, onder andere door onderzoek naar gentherapie en medicijnen. Daar is geld voor nodig.

Zwolle

In de week voor kerst, van 18 tot en met 24 december, staat 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio gemaakt vanuit het Glazen Huis in Zwolle. Welke dj’s dit jaar in het Glazen Huis actievoeren, wordt op een later moment bekendgemaakt.