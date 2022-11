Wijnand Speelman en Rob Janssen focussen zich met hun nieuwe ochtendshow op NPO 3FM op mensen buiten de Randstad. “Dat vinden wij heel erg belangrijk, omdat we ook allebei van buiten de Randstad komen”, zegt Wijnand in de podcast ‘Dit was de Radio’. “Ik denk dat daar de uitdaging van 3FM ligt: om buiten de Randstad, waar 3FM ooit groot was, weer luisteraars op te pikken.”

3FM verloor de voorbije jaren in verhouding steeds meer luisteraars buiten de Randstad, bleek eerder uit een analyse van RadioFreak. Zo was in 2018 in het noorden en oosten nog minder dan een derde van het marktaandeel van eind 2014 over. Dat aandeel daalde in de jaren daarna verder. 3FM kreeg de laatste jaren het verwijt te Randstedelijk te zijn.

Carnaval

“Onze kracht ligt buiten de Randstad”, zegt Wijand nu. Hij noemt carnaval als voorbeeld. “Rob is opgegroeid met carnaval, maar ik heb er niets mee. Het is het grootste volksfeest van Nederland en wordt ook in het oosten van het land gevierd.”

De luistercijfers van NPO 3FM lijken weer ‘voorzichtig’ in de lift te zitten. De zender noteert over de recente luistercijfermeting een marktaandeel van 2,6 procent. De laatste keer dat de luistercijfers op dit niveau waren, was in juli-augustus 2019.

Foto: KRO-NCRV