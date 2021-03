25 lokale omroepen in Nederland gaan gratis testen met spraakherkenning. Zo kunnen omroepen (online)video automatisch laten ondertitelen. Het gaat vooralsnog om een proefperiode voor de lokale omroepen.

Vanaf morgen mogen de 25 lokale omroepen één maand lang gaan testen met de software van het Nederlandse bedrijf Scriptix. Daarin kan audio omgezet worden in tekst. Het spraakherkenningsplatform is gebouwd op media-data, dat volgens brancheorganisatie NLPO ook geschikt is voor lokale omroepen.

De NLPO gaat in de proefperiode testen of de spraakherkenning bijdraagt aan de kwaliteit van de lokale omroepen. Vervolgens wil de brancheorganisatie ook bekijken of er animo vanuit de lokale omroep-wereld is om de software gezamenlijk in te kopen.

Foto: Andrzej Rembowski via Pixabay