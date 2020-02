NPO 3FM heeft sinds afgelopen maandag nieuwe vormgeving. Een groot deel van de vormgeving op het radiostation is vernieuwd en er is een nieuw audiologo in gebruik genomen. Er zijn ook nog oude jingles zonder audiologo te horen, maar deze zullen in de toekomst ook worden vervangen. Sander Hogendoorn en Eva Koreman zijn de stationvoices gebleven in het nieuwe pakket.

De nieuwe vormgeving is geproduceerd door Top Format. De NPO laat in een reactie weten: “Het volledige jinglepakket is vernieuwd.Top Format heeft de opdracht gekregen om een pakket te maken dat past bij het muzikale en inhoudelijke geluid van de zender: eigenzinnig en onderscheidend.”



De vormgeving van 3FM werd de laatste jaren gemaakt door VHU Europe. Nadat Top Format vorig jaar de aanbesteding won, spande VHU een rechtszaak aan tegen de NPO.

Eind vorig jaar deed de rechter uitspraak: VHU heeft de zaak verloren en Top Format blijft de komende jaren de vormgeving voor 3FM produceren. Dat betekent niet dat VHU helemaal geen vormgeving meer voor 3FM maakt. Omroepen kunnen voor de vormgeving voor hun programma op het radiostation nog steeds VHU inschakelen.