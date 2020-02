Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, gaat ‘ergens in 2020 sowieso ingrijpen bij NPO 3FM’. Dat verwacht mediastrateeg Evert Bronkhorst van mediabureau Vizeum. Hij verwijst naar de nieuwe luistercijfers, waarin de jongerenzender het laagterecord evenaart. “Iedere maand wordt gedacht ‘lager kan niet’, maar ook iedere meting zien we de zender nog verder dalen.”

Bronkhorst verwacht dat de discussie over de FM-wissel dit jaar ook weer gaat oplaaien. “Het is immers zo langzamerhand moeilijk verdedigbaar dat de zender met een optimaal FM-pakket (3FM) ongeveer de helft kleiner is dan NPO Radio 5 (zonder FM-frequentie)”, zegt hij in Adformatie.

De discussie over het omwisselen van de FM-frequenties voor beide zenders woedt al jaren. Jeroen van Inkel opperde de FM-wissel al eind 2017 en werd daarin gesteund door onder meer Bert Kranenbarg, Henk Jan Smits, Andries Knevel en Astrid de Jong.

Target voor 3FM

3FM zit momenteel op een marktaandeel van 2,2 procent. Zendermanager Sharid Alles zei vorig jaar dat ze een target heeft. “Als 3FM over twee jaar nog steeds 2,5 procent marktaandeel heeft, ben ik weg.” De zender zit daar nu dus nog onder.

NPO Radio 2 daarentegen breekt in de luistercijfers record op record, met een historisch hoge 19 procent marktaandeel nu. Mediastrateeg Evert Bronkhorst verwacht dat de zender de koppositie ook in 2020 behoudt. “De zender klopt op dit moment aan alle kanten.”

Foto: Michel Schnater | NPO