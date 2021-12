Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt Spreekbuis. Voogd (88 jaar) was een van de eerste radio-dj’s van Nederland. Voor de publieke omroep maakte hij diverse radioprogramma’s. In 1958 begon hij voor de VARA met het programma ‘Muziek Kios’.

Later werkte Voogd voor de AVRO, waar hij onder meer het radioprogramma ‘Tussen 10+ en 20-‘ maakte. Hij vervolgde zijn loopbaan bij de NCRV. Voogd ging in 1995 met pensioen, al bleef hij wel actief op radiogebied. Zo begon hij in 2002 als presentator op ‘Radio 40’, een radiostation dat via de kabel te horen was en zich richtte op de 40-plusser.

“De radio was in de jaren veertig en vijftig eigenlijk onmisbaar”, zei Voogd in een documentaire over de geschiedenis van de radio die in 1992 werd gemaakt.

De documentaire:

Foto: Videostill YouTube