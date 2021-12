Dave Minneboo, programmadirecteur bij Qmusic, vindt dat radiostations inzetten op de ochtend- en middagshow, maar dat zij de rest als veel minder belangrijk zien. “Veel radiostations worden opgebouwd rond één of twee sterren, terwijl de rest – lullig gezegd – meer gewoon goede opvulling is”, zegt Dave in het AD.

De programmadirecteur benadrukt wel dat de ochtendshow een van de belangrijkste ‘pijlers’ is van een radiozender. “De ochtendshow is superbelangrijk. Op het moment dat mensen ’s morgens de radio aanzetten op jouw show, dan is de kans groot dat ze op dezelfde zender blijven.”

Talent klaarstomen

Maar anders dan zijn voorganger Iwan Reuvekamp, zet Dave meer in op ervaring en bekendere namen. “Wij hebben Mattie en Marieke, maar ook andere pijlers als Domien Verschuuren in de middag, een sterke dagprogrammering met Wim van Helden en Menno Barreveld, jong talent in de avond met Kai Merckx en Joost Swinkels en in het weekend bijvoorbeeld grote namen als Armin van Buuren en Bram Krikke.”

Dave denkt dat voor zijn komst bij Qmusic er niet zo snel voor gekozen zou zijn om Bram Krikke binnen te halen. “Dan was er voor eigen talent gekozen. Die vergeten we absoluut niet. Je moet ze klaarstomen. Laten optrekken aan Mattie of Domien. Daar zijn we volop mee bezig. Kai Merckx bijvoorbeeld. Hij neemt de rol van Mattie of Marieke al over als één van de twee op vakantie is”, zegt hij in de krant.

Qmusic werd dit najaar de nieuwe marktleider van Nederland. De zender stootte Radio 2 van de troon in de luistercijfers.

Foto: Qmusic