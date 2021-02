Omroep Max moet voormalig Radio 4-presentator Christiaan Kuyvenhoven een schadevergoeding van ruim 40.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam beslist in een zaak die door Christiaan was aangespannen. De radiopresentator werd vorig jaar abrupt van Radio 4 gehaald, waar hij het programma ‘4 in de Middag’ presenteerde.

Christiaan verdween eind juni 2020 plots van de radio, vanwege een conflict met Omroep Max-baas Jan Slagter. De omroepdirecteur wilde Christiaan van het tijdslot op Radio 4 halen en deelde hem dat destijds per e-mail mee. “Ik begrijp dat dit rauw op je dak valt, maar ik sta voor 100% achter deze beslissing”, schreef Slagter.

In een daaropvolgend gesprek met Radio 4-zendermanager Simone Meijer zou Christiaan ‘ontoelaatbaar gedrag’ hebben vertoond, stelt Slagter. De Radio 4-presentator werd per direct van zender gehaald en heeft nooit afscheid kunnen nemen van zijn luisteraars.

De rechtbank oordeelt dat Omroep Max geen gefundeerde argumenten had om de opdrachtovereenkomst met Christiaan zo maar op te zeggen. Ook is volgens de rechtbank op geen enkele manier gebleken dat de Radio 4-presentator zich ontoelaatbaar heeft gedragen of negatief zou hebben uitgelaten over Omroep Max. De omroep heeft zich niet als goed opdrachtgever gedragen, stelt de rechter.

‘Diep gekwetst’

Christiaan was sinds 2013 te horen op Radio 4, met programma’s als ‘4 de Middag’ en het ‘MAX Avondconcert’. Daarnaast was hij een van de vaste presentatoren van de jaarlijkse ‘Hart & Ziel-lijst’. Christiaan had als zzp’er een opdrachtovereenkomst met Omroep Max die liep tot 1 januari 2021.

“Ik ben erg blij met het vonnis waarin wordt vastgesteld dat mij geen enkele blaam treft”, reageert Christiaan. “De manier waarop met mij is omgegaan heeft mij diep gekwetst, maar door deze uitspraak kan ik dat loslaten. Ik mis mijn luisteraars enorm, maar zal met nieuwe projecten en frisse energie content blijven produceren die klassieke muziek naar een groot publiek brengt.”

