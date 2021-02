De NPO heeft Jan Paul Beukema uit de programmering van NPO 3FM gehaald. “Na overleg is besloten uit elkaar te gaan en deze plek vrij te maken voor nieuw talent”, meldt een woordvoerder van zijn omroep BNNVARA aan RadioFreak.nl. Het viel een bezoeker van deze site op dat de dj stilletjes van de publieke popzender was vertrokken. Hij heeft nog geen jaar in de nachtprogrammering gezeten.

“Jan Paul Beukema nam als beginnend radio-dj deel aan de NPO Campus en heeft zich het afgelopen jaar kunnen ontwikkelen in de nacht op 3FM”, aldus de woordvoerder. Hij zat één nacht per week op 3FM.

“Het avontuur eindigt plotseling en abrupt na een prachtig jaar. Het was awesome, bedankt voor het luisteren”, laat Jan Paul zelf weten. Hein Keijser heeft zijn uren overgenomen. Daardoor is hij nu twee keer per week te horen. De Rotterdammer is naast dj ook podcast producer bij De Telegraaf.

Foto: NPO 3FM