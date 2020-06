Tineke Verburg,, voormalig presentator van NPO Radio 1, is gisteren op 64-jarige leeftijd overleden. Ze was al een aantal maanden ziek. Tineke werd in de jaren tachtig bekend als gezicht van tv-programma’s van de TROS, waaronder TROS Triviant, Aktua Medisch en Tien voor Taal.

Voor de TROS maakte Tineke vanaf 2010 ook een radioprogramma: ‘TROS In Bedrijf’, dat ze samen met Peter de Bie presenteerde. Het programma was in het weekend te horen op Radio 1. Later presenteerde ze de show met Bas van Werven.

De laatste jaren was Tineke vooral actief als presentatietrainer- en coach. Ook trainde ze mensen uit het bedrijfsleven en de politiek. Haar belangrijkste motto daarbij was: “Wie goed wil overkomen, moet genoeg zelfvertrouwen hebben om kwetsbaar te durven zijn.”

Foto: Screenshot YouTube