Domein Verschuuren is geopereerd aan een poliep op zijn stemband. Dit liet de dj vandaag via Instagram weten. Hij had al een half jaar last van zijn stem en uiteindelijk bleek er een poliep op te zitten.

In eerste instantie dacht de dj dat hij door een verkoudheid hees was en het moeite kostte om te praten. “Toen er half februari nog geen verbetering was, besloot ik toch maar eens een afspraak te maken in het ziekenhuis om mijn stembanden op ‘oneffenheden’ te laten checken. Op de beelden was niets geks te zien, naast twee behoorlijk geirriteerde stembanden: overbelast. De combinatie radio, podcast én theater hakte er blijkbaar in.”

Zijn stem werd er niet beter op en na nog een onderzoek bleek er een poliep te zitten op zijn linkerstemband. Na een periode van rust kon Domen vandaag weer op Qmusic zijn middagshow maken.

Foto: Qmusic