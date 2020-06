Peter Heerschop zou graag weer met Edwin Evers radiomaken. “Ik zou heel graag met Edwin iets willen maken”, zegt hij in de podcast ’30 Minuten Rauw’ van Ruud de Wild. “En dan het liefst radio.” De cabaretier maakte heel lang een column voor de ochtendshow van Edwin Evers op Radio 538.

“Ik heb hem ook weleens voorgesteld om dingen op het podium samen te doen. Eigenlijk radiomaken op het podium, maar dan theatraler. Maar dat is uit de categorie: gaat niet gebeuren. Het is wel leuk om erover te denken.”

Column is anders

Aanvankelijk stopte de column van Heerschop op de radio, maar uiteindelijk kwam hij toch weer terug in de nieuwe ochtendshow van Radio 538. De column is wel wat anders geworden. “Het is het veld waar je in valt.” Voorheen had Heerschop dj Edwin Evers en sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen tegenover zich. Dat is nu het team van dj Frank Dane.

“Bij Rick en Niels weet je precies hoe ze zouden reageren, dus daar schreef je wel een beetje op. Ik wist wel hoe ik Niels kon fokken, of hoe ik Rick kon beledigen en waar ik Edwin in kon meekrijgen. Dat is een deel van de kracht van de column. En dat is nu nog even zoeken en work in progress.”

De laatste column van Evers leek de laatste te zijn. “Dat dacht ik ook. Maar het is echt een ritme in mijn leven geworden. En dat het wegviel maakte m’n dag leeg. De dingen die ik voor de column bedenk bepaalt ook andere dingen die ik schrijf.

Foto: Radio 538