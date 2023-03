NPO Radio 2 levert in één week twee procentpunt marktaandeel, toch blijft de zender marktleider in Nederland. Dit blijkt uit de luistercijfers van het Nationaal Media Onderzoek over week 8. Radio 10 en Qmusic weten te profiteren en zoeken de aansluiting bij de publieke zender. Het verlies van Radio 2 is net iets groter dan de winst die ze vorige week wisten te behalen dankzij een themaweek.

NPO Radio 1 wisselt weer stuivertje en gaat terug naar de plek 4. 3FM levert weer flink marktaandeel in.

Station Week 8

2023 Week 7

2023 Week 6

2023 01. NPO Radio 2 13.9 % 15.9 % 2 14.1 % 0.2 02. Radio 10 11.8 % 10.7 % 1.1 11.1 % 0.7 03. Qmusic 11.4 % 10.2 % 1.2 11.2 % 0.2 04. NPO Radio 1 9.8 % 8.9 % 0.9 9.1 % 0.7 05. Sky Radio 8.6 % 9.1 % 0.5 8.4 % 0.2 06. Radio 538 7.7 % 7.3 % 0.4 8 % 0.3 07. NPO Radio 5 7.2 % 7.1 % 0.1 9 % 1.8 08. ORN 5.6 % 6.5 % 0.9 5.6 % = 09. Radio Veronica 4.6 % 4.5 % 0.1 4 % 0.6 10. 100%NL 2.7 % 2.5 % 0.2 2.4 % 0.3 11. E Power 2.7 % 2.6 % 0.1 3 % 0.3 12. NPO 3FM 2.1 % 2.7 % 0.6 2.2 % 0.1 13. NPO Klassiek 1.8 % 1.7 % 0.1 1.3 % 0.5 14. Radio 10 extra zenders 1.7 % 1.4 % 0.3 1.6 % 0.1 15. Qmusic extra zenders 1.6 % 1.5 % 0.1 1.4 % 0.2 16. SLAM! 1.5 % 1.7 % 0.2 1.6 % 0.1 17. NPO extra zenders 0.8 % 1 % 0.2 1 % 0.2 18. classicnl 0.7 % 0.7 % = 0.8 % 0.1 19. Sky Radio extra zenders 0.6 % 0.5 % 0.1 0.6 % = 20. Sublime 0.6 % 0.5 % 0.1 0.4 % 0.2 21. BNR Nieuwsradio 0.5 % 0.5 % = 0.5 % = 22. Kink 0.5 % 0.4 % 0.1 0.6 % 0.1 23. Qmusic Limburg 0.3 % 0.4 % 0.1 0.3 % = 24. Radio 538 extra zenders 0.3 % 0.4 % 0.1 0.3 % = 25. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.2 % 0.1 0.3 % = 26. AAS Network 0.2 % 0.2 % = 0.2 % = 27. Radio Decibel Totaal 0.2 % 0.3 % 0.1 0.3 % 0.1 28. Veronica extra zenders 0.1 % 0.3 % 0.2 0.2 % 0.1 29. SLAM! extra zenders 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 30. 100% NL extra zenders 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 31. KINK extra zenders 0.1 % 0.2 % 0.1 0.1 % = 32. Audiohuis extra zenders 0 % 0.1 % 0.1 0 % =

Stijgers 100%NL, E Power, Kink, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders en Sublime Dalers Audiohuis extra zenders, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM!, Sky Radio en Veronica extra zenders Gelijk 100% NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, SLAM! extra zenders en classicnl

Wekelijks bereik (x 1.000)

Gekeken naar het wekelijks bereikt is Sky Radio marktleider. De grootste stijger hierin is Qmusic extra zenders met 330.000 luisteraars groei naar 1.100.000. De regionale publieke zenders (ORN) leveren hier het meeste in.

Station Week 8

2023 Week 7

2023 Week 6

2023 01. Qmusic 3.395 3.402 7 3.485 90 02. Sky Radio 3.390 3.408 18 3.496 106 03. NPO Radio 2 2.987 3.056 69 2.960 27 04. Radio 538 2.851 2.733 118 2.926 75 05. Radio 10 2.718 2.467 251 2.560 158 06. ORN 2.387 2.668 281 1.920 467 07. NPO Radio 1 2.163 2.165 2 2.283 120 08. E Power 1.487 1.293 194 1.522 35 09. 100%NL 1.376 1.341 35 1.274 102 10. Radio Veronica 1.127 1.246 119 1.206 79 11. NPO Radio 5 1.052 922 130 1.136 84 12. NPO 3FM 987 945 42 1.024 37 13. Qmusic extra zenders 886 876 10 1.100 214 14. SLAM! 721 798 77 874 153 15. Radio 10 extra zenders 714 687 27 612 102 16. AAS Network 675 742 67 740 65 17. NPO Klassiek 490 443 47 416 74 18. BNR Nieuwsradio 443 453 10 380 63 19. Qmusic Limburg 387 370 17 441 54 20. Radio 538 extra zenders 335 302 33 385 50 21. Sublime 305 381 76 291 14 22. NPO extra zenders 299 387 88 361 62 23. Radio Decibel Totaal 274 237 37 204 70 24. SLAM! extra zenders 231 311 80 402 171 25. KINK extra zenders 230 206 24 155 75 26. classicnl 207 222 15 285 78 27. Sky Radio extra zenders 205 202 3 226 21 28. Kink 152 141 11 117 35 29. Radio 10 Brabant 143 147 4 199 56 30. Veronica extra zenders 139 175 36 163 24 31. 100% NL extra zenders 115 209 94 136 21 32. Audiohuis extra zenders 45 60 15 53 8

Stijgers 100%NL, E Power, KINK extra zenders, Kink, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal en Sky Radio extra zenders Dalers 100% NL extra zenders, AAS Network, Audiohuis extra zenders, BNR Nieuwsradio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN, Qmusic, Radio 10 Brabant, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime, Veronica extra zenders en classicnl

Vanaf nu worden er vijf nieuwe zenders meegenomen in het onderzoek. Omdat het marktaandeel over de betreffende zenders wordt verdeeld heeft dit effect op de hele rapportage. Dit komt omdat er geen ‘Overige Zenders‘ meer is.

De zenders die toegevoegd zijn:

– Easy Radio (AAS Network)

– Radio Decibel Eindhoven (Radio Decibel Totaal)

– Sky Radio Nice & Easy (Sky Radio extra zenders)

– Sublime Smooth (Audiohuis extra zenders)

– Sublime Soul (Audiohuis extra zenders)