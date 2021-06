Giel Beelen is morgenavond eenmalig te horen als invaller op NPO 3FM. Hij vervangt Wijnand Speelman in de vrijdagavondshow ‘Partij voor de Vrijdag’. Samen met Rob Janssen is hij van 19:00 tot 22:00 uur te horen op de publieke popzender.

Vier jaar geleden maakte Giel Beelen zijn laatste uitzending op 3FM. Een jaar eerder was hij al gestopt met zijn ochtendshow. Destijds ging hij met lichte onvrede weg bij 3FM. “Radio is m’n lust en m’n leven. Uiteindelijk leek het me beter om te stoppen, omdat ik altijd eerlijke radio heb gemaakt. De laatste maanden was dat minder”, zei hij in zijn laatste uitzending. Hij voegde daar aan toe: “Waarom is er niet een danceprogramma of geen rockprogramma? Het is er de tijd voor. Als publiek station moet je de veranderingen in mediagebruik grijpen.” Onlangs had hij ook nog kritiek op de zender.

Giel presenteerde na een korte radiopauze na 3FM drie jaar lang de ochtendshow op Radio Veronica, om vervolgens vorig jaar weer terug te keren bij de publieke omroep, op NPO Radio 2. Bij de zender presenteert hij een dagelijks nachtprogramma, de ‘Verrukkelijke 15’ op zondag, en op vrijdagavond is hij tijdelijk te horen met ‘FraGiel’.

Na afloop van de uitzending op 3FM, moet Giel dan ook een sprintje trekken naar de studio van Radio 2. Zijn uitzending daar begint namelijk om 22:00 uur.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic