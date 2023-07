DPG Media is volop op zoek naar nieuwe medewerkers voor de tweede radiozender waarmee het bedrijf vanaf september op de FM te horen is. Het moederbedrijf van Qmusic zoekt onder meer naar een ‘Brand Manager Radio’, een Grafisch Vormgever Radio en een Producer Radio tijdens de zogenoemde ‘office hours’, tussen 10:00 en 16:00 uur.

Opvallend is dat er in vacature voor de managersfunctie over een ‘nieuw te lanceren radiomerk’ wordt gesproken. Of dat betekent dat JOE niet verder landelijk uitgerold wordt, is niet duidelijk. DPG hult zich vooralsnog in stilzwijgen over het tweede radiomerk, waarvan het eerder deze maand de FM-frequentie bemachtigde.

Dat DPG naar een radioproducer voor tijdens de kantooruren zoekt, hint er wel op dat er ook overdag radio-dj’s te horen zijn op de tweede radiozender van het mediabedrijf.

De standplaats voor de nieuwe vacatures is Amsterdam. Ook Qmusic is gevestigd in de hoofdstad.

Foto: DPG Media