Qmusic start om 8:00 uur met de tweede editie van het ‘Verboden Woord’. De dj’s mogen het woord ‘eigenlijk’ niet meer zeggen. Als het ‘Verboden Woord’ toch voorbij komt, dan kunnen luisteraars 500 euro winnen.

‘Het Verboden Woord’ wordt tijdens alle gepresenteerde programma’s gespeeld, met de dj’s en sidekicks. Nieuwslezers, bellers en studiogasten zijn uitgezonderd van deelname en ook liedjes en reclames tellen niet mee. Als een dj per ongeluk toch ‘Het Verboden Woord’ uitspreekt, kunnen luisteraars dit melden via de rode knop in de Qmusic-app. Uit deze oplettende luisteraars wordt random iemand gekozen.

Het spel wordt dagelijks gespeeld tussen 06:00 en 03:00 uur, het eindigt op vrijdag 20 december om 18:00 uur. Vorig jaar werd Het Verboden Woord ‘Misschien’ in totaal 51 keer uitgesproken.

Foto: Qmusic | Joeri van Breukelen