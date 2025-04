DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic en JOE, kijkt met trots terug op 2024. “Nog nooit haalden we zulke hoge marktaandelen. Financieel was het een topjaar”, zegt CEO Erik Roddenhof in het jaarverslag van het mediabedrijf. “Ik noem radio vaak de verborgen parel van de media. Het is nog steeds een ontzettend populair medium, nauwelijks aangetast door de opkomst van streamingdiensten en podcasts.”

Qmusic en JOE verhuisden vorig jaar naar de nieuwe radiostudio’s in Amsterdam. Het pand werd geopend door koning Willem-Alexander. “Ik ben erg trots op onze radiomakers”, zegt topman Erik Roddenhof. “Het zijn gepassioneerde vakmensen, die onze radiozenders van nul hebben opgestart om ze daarna zorgvuldig op te bouwen tot de best beluisterde stations van België en Nederland.”

Winst DPG Media

Hoeveel winst het commerciële DPG Media vorig jaar maakte met Qmusic en JOE, vermeldt het bedrijf niet in de jaarcijfers. Daarin wordt alleen de totale omzet van het bedrijf vermeld, maar daaronder vallen ook onder meer kranten als De Volkskrant, Algemeen Dagblad, Trouw, veel regionale kranten en nieuwssite NU.nl.

DPG maakt vorig jaar ruim 63,5 miljoen euro winst. Dat is 1 procent minder dan in 2023, toen er onder aan de streep 64,5 miljoen euro stond. “Door inflatie, cao-effecten en oplopende kosten voor bezorging zat er veel druk op de kosten”, aldus Erik Roddenhof in het jaarverslag.

