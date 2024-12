Zeilverslaggever Dean van het Laar en co-commentator Ard van Aanholt hebben vandaag de Theo Koomen Award 2024 gekregen. Juryvoorzitter Evert ten Napel overhandigde de prijs voor het mooiste sportverslag van het afgelopen jaar. Het duo kreeg de erkenning voor hun verslag tijdens NOS RadiOlympia op NPO Radio 1 van de medal race bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Parijs, waar Odile van Aanholt en Annette Duetz op 2 augustus goud wonnen in de 49er FX-klasse.

De prijs werd werd uitgereikt in de uitzending van BertOp5 op NPO Radio 5. Daan van het Laar was compleet verrast toen Bert hem overviel met het nieuws dat hij de Theo Koomen Award had gewonnen: “Dat meen je? Echt? Serieus? Ik sta helemaal te trillen. Schitterend, prachtig!”

Het juryrapport roemt de manier waarop Van het Laar en Van Aanholt luisteraars meesleepten in de spanning en chaos van de race, terwijl ze helder verslag bleven doen van zowel de ontwikkelingen op het water als de impact op het puntenklassement: “Het verslag van de chaotische zeilfinale van de medal race in de 49er FX-klasse op de Olympische Spelen van Parijs van Dean van het Laar en Ard van Aanholt heeft alles wat een mooi sportverslag nodig heeft: informatie, spanning, passie en emotie. Het duo hield de luisteraars constant op de hoogte van de actuele stand van zaken, in zowel het verloop van de race als de gevolgen voor het puntenklassement. In de chaos rond de uitslag raakte Dean niet in paniek en bleef hij op een professionele manier verslag doen van de situatie, waarbij hij ook zijn co-commentator bleef volgen.”

Eervolle vermelding

NOS-verslaggever Andy Houtkamp, die deze zomer met pensioen ging, heeft een eervolle vermelding ontvangen voor zijn indrukwekkende carrière. De jury prees zijn enthousiasme en betrokkenheid, die ook in zijn laatste jaar duidelijk doorklonken in memorabele verslagen, zoals de emotionele publiekswissel van Bram van Polen en het Olympisch goud van Sifan Hassan. In 2013 won Andy de Theo Koomen Award voor zijn verslag van de voetbalwedstrijd Ajax-FC Barcelona.

De Theo Koomen Award, vernoemd naar de sportverslaggever, wordt jaarlijks uitgereikt door het programma BertOp5 voor het mooiste sportverslag van het jaar. Tot de eerdere winnaars behoren onder anderen Jack van Gelder, Olav Mol en Marcella Mesker. Mart Smeets en Gio Lippens ontvingen de Theo Koomen Oeuvre Award.

Foto: Emma Willems