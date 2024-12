Manuela Kemp (61) heeft een scooterongeluk gehad in Portugal en ligt al sinds 7 december in coma. Dat zegt haar man Tjerk in De Telegraaf. De oud-presentatrice van NPO Radio 5 kwam tijdens een vakantie in Portugal niet thuis, waarna haar man in het donker ging zoeken. Op het politiebureau hoorde hij dat ze bij een eenzijdig ongeval ernstig ten val is gekomen.

“Het is verschrikkelijk”, zegt haar man Tjerk Lammers tegen De Telegraaf vanuit Loulé, waar Manuela nu wordt verpleegd. “We zouden deze week teruggaan naar Nederland voor de feestdagen en Maan wilde nog wat cadeautjes gaan kopen voor kerst. Ze is zelf gevallen. Met haar scootertje, dat niet eens zo hard gaat, ging ze dus naar Loulé en daar moet ze een enorme klap hebben gemaakt. Die tas is gaan schuiven of wat dan ook, dat hoef je je verder niet eens af te vragen. In elk geval maakte ze een enorme val. Heel gek. De scooter is bijna niet beschadigd, maar ze is op haar hoofd terechtgekomen. De helm is helemaal stuk en zij was buiten bewustzijn, nog steeds dus.”

Tjerk voelde dat er iets niet klopte en stapte na een uur in de auto om haar te gaan zoeken. “Ik heb gekeken op alle plekken waarvan ik weet dat ze daar graag komt en toen ik haar daar niet zag ben ik maar naar de politie gereden. ’Het is misschien een beetje overdreven, maar ik maak me zorgen om mijn vrouw,’ zei ik tegen die agent daar. Maar die was op de hoogte van een ongeluk en zei: ik denk dat ik erg slecht nieuws voor u heb.'”

Onwel op de radio

In 2022 stopte met haar radiowerk voor Omroep Max op NPO Radio 5. Nadat ze met dubbele tong praatte op de radio, bleek ze ernstige gezondheidsklachten te hebben. Begin dit jaar gaf ze aan dat het alweer een stuk beter ging.

Voor nu is het wachten. “De laatste dagen zie je dat ze probeert wakker te worden”, zegt Tjerk. Ze beweegt haar armen of een been, ze opent even haar ogen. Als ik haar vastpak gaat haar hartslag omhoog, dat zijn op zich goede tekenen maar het blijft afwachten hoe dit gaat aflopen. De doktoren zeggen nu dat ze babysteps zet. Hele kleine stapjes vooruit waarvan we moeten afwachten hoe ver die haar brengen. Ze hebben geen idee hoelang dit gaat duren. Elke dag mag ik bij haar en houd ik haar vast, meer kunnen we nu niet doen dan afwachten hoe dit gaat aflopen.”

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX