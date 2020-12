Qmusic, Radio 538 en Sky Radio starten op 4 januari allemaal weer met acties om luisteraars te voorzien van extra geld. Met een verwijzing naar de lastige economischetijd en de dure decembermaand presenteren de zenders de acties.

Qmusic

Qmusic begint het nieuwe jaar met een opsteker voor luisteraars. Van 4 tot en met 15 januari speelt de zender drie keer per dag ‘Verdubbel je salaris in 1 minuut’. Als een luisteraar in 1 minuut 10 algemene kennisvragen goed heeft, ontvangt hij of zij een bruto maandsalaris. Luisteraars melden zich aan via de website of app van de zender.

Radio 538

‘Hierrr Met Je Rekening’ keert weer terug bij Radio 538. Luisteraars kunnen hun betaalde rekeningen insturen via 538.nl. Als de naam van de inzender door één van de dj’s wordt genoemd, heeft deze luisteraar een kwartier de tijd om de studio te bellen. Lukt dat? Dan betaalt 538 zijn of haar rekening. Lukt het niet? Dan gaat de aasgierenlijn open en worden de kosten van de rekening terugbetaald aan de luisteraar die als eerste in de uitzending komt.

Sky Radio

Sky Radio start weer met ‘Leef 1 Jaar Gratis’. Sky Radio betaalt van één luisteraar heel 2021 de huur of hypotheek, energie, boodschappen, tanken, telefonie, vakantie en kleding. Luisteraars kunnen via de app van de zender meespelen.