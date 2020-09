Henk van Steeg heeft vanavond zijn laatste uitzending gemaakt op NPO Radio 2. De jock zwaait af bij de zender, om zich te kunnen richten op zijn werk voor NPO Radio 1. “Dertien jaar op Radio 2, dat gaat je niet in de koude kleren zitten”, zei Henk.

Hij vervolgde: “Ooit begonnen in 2007 op de late avond, met niemand minder dan Arie Boomsma aan mijn zijde. Met trots de zondagavond gedaan. Ik heb altijd gezocht naar plekken waar ik de zender verder kon helpen, een beetje mooier kon maken, de wereld een beetje mooier kon maken.”

“Ik ga je missen als luisteraar”, zei Henk:

Hoogtepunten

Henk noemde een aantal persoonlijke hoogtepunten in zijn dertien jaar bij Radio 2. “Drie keer de Top 2000 mogen presenteren, de Hoopvolle Honderd, de Nacht van de Vluchteling. Het waren dertien prachtige jaren. Dat jij er bij was, vond ik helemaal te gek. Er is een tijd van komen en tijd van gaan. Ik ga je missen als luisteraar, maar ooit komen we elkaar weer tegen.”

De radiomaker begon in 2007 in de nacht op 3FM en ging daarna naar Radio 2. Daar maakte hij diverse programma’s, waaronder ‘Laat op 2’ en ‘Van Steeg tot 1’. Sinds januari 2016 presenteerde hij ‘Thank God it’s Sunday’ op de zondagavond.

Martine ten Klooster neemt de uren van Henk op Radio 2 over. Het programma verhuist vanaf volgende week overigens naar het tijdslot tussen 22:00 uur en middernacht.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2