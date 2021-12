De eerste tussenstand van 3FM Serious Request is 358.723 euro. Dit maakte de 3FM-dj’s vanavond bekennd. De dj’s zitten nu meer dan 24 uur opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort.

Net na de start van de actie werd de zender geconfronteerd met strengere coronamaatregelen die vandaag ingingen. Sinds vanochtend mag er geen publiek meer bij 3FM Serious Request. Het blijft echter wel mogelijk voor luisteraars om een cheque aan te bieden of een verhaal te delen via de buitenmicrofoon bij het Glazen Huis in Amersfoort. Per uur mogen er twee keer twee mensen (of een gezin) op afspraak langskomen.

Wauw! 🔥 De 1e tussenstand van 3FM Serious Request: €358.723-, dankzij jullie acties, donaties en aangevraagde plaatjes. Maar dat kan meer! Red het regenwoud. Red jouw klimaat! 💚 #3FM #SR21 #GlazenHuis LetItGrow pic.twitter.com/cFsMuqABDq — 3FM (@3FM) December 19, 2021

Het geld van de actie komt ten goede aan het Wereld Natuur Fonds.

Foto: NPO 3FM