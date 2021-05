Audiostreamingsbedrijf TuneIn stopt met de pre-rolls bij livestreams van de NPO. Luisteraars via TuneIn krijgen, zodra zij een livestream van de NPO aanklikken, eerst een reclame van TuneIn te horen. Die zogenoemde pre-roll noemt de NPO onwenselijk en in strijd met de mediawet.

TuneIn is wereldwijd een van de grootste aanbieders van live audiostreams. Wie op bijvoorbeeld de Sonos of Google Home (digitaal) naar een van de NPO-radiozenders luistert via TuneIn, krijgt nu eerst een reclame te horen voordat de livestream start.

“Vanuit de NPO hebben wij aangegeven dat wij niet willen dat ons publiek ongevraagd een reclame van TuneIn krijgt voordat een NPO-zender beluisterd kan worden. We zijn ook van mening zijn dat dit in strijd is met de Mediawet”, zegt een NPO-woordvoerder.

Talpa Network

Volgens de woordvoerder zijn er inmiddels ‘constructieve gesprekken’ gevoerd met TuneIn. “Het bedrijf heeft inmiddels toegezegd op zeer korte termijn met de reclames te zullen stoppen.”

Adformatie meldde eerder deze week dat ook Talpa Network wil dat de reclames voor de livestreams geschrapt worden. Talpa heeft nog niet gereageerd op vragen van deze site.

Foto: RadioFreak