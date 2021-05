Radio 10 zendt tijdens Hemelvaartsdag een hitlijst uit met alleen maar muziek van overleden artiesten. Van 9:00 tot 19:00 uur is de ‘Stars in Heaven Top 110 te horen’. De lijst is samengesteld aan de hand van stemmen van luisteraars.

Silvan Stoet opent de lijst na de ochtendshow om 9:00 uur. Vervolgens is Martijn Kolkman te horen vanaf 10:00 uur en Edwin Diergaarde neemt het stokje over om 13:00 uur. De ontknoping presenteert Dennis Verheugd tussen 16:00 en 19:00 uur.

De top 10 van de ‘Stars in Heaven Top 110’ ziet er als volgt uit:

1. George Michael – Careless Whisper

2. Amy Winehouse – Valerie

3. Queen – Who Wants To Live Forever

4. Prince – Purple Rain

5. Michael Jackson – Billie Jean

6. George Michael & Queen – Somebody To Love

7. David Bowie – Heroes

8. The Beatles – Let It Be

9. André Hazes – Kleine Jongen

10. Avicii – Wake Me Up

“Het is dit jaar vijf jaar geleden dat grootheden als Prince, David Bowie en George Michael ons ontvielen. Samen zijn zij goed voor 19 noteringen in de lijst. Het is voor het eerst dat George Michael de nummer 1 positie weet te bemachtigen. Vorig jaar stond ‘Careless Whisper’ nog op de zesde positie. Met acht noteringen, waarvan drie duetten, is hij opnieuw de meest genoteerde artiest. Michael Jackson volgt met zeven noteringen en Queen komt dit jaar vijf keer voor in de lijst”, laat Radio 10 weten.

De begin deze maand overleden zanger Nick Kamen komt de lijst binnen met ‘I Promised Myself’ op nummer 20. Dit is de hoogste nieuwe binnenkomer. Nick Kamen staat ook nog met een andere plaat in de lijst.

Foto: RadioFreak.nl