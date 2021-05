Ruud de Wild verwacht dat hij binnenkort weer terugkeert op NPO Radio 2. Op welke termijn, zegt hij er niet bij. “I’ll be back”, vermeldt hij in een bericht op zijn Instagram. KRO-NCRV meldt dat nog niet bekend is wanneer Ruud weer te horen is op de radio.

Bij Ruud werd vorig jaar darmkanker geconstateerd. De NPO Radio 2-dj werd meerdere keren geopereerd. Vorige maand werd hij schoon verklaard. Ruud is de komende tijd afwezig op Radio 2; hij wordt tijdelijk vervangen door Eddy Keur.

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2