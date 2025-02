De bekendste hitlijst van Nederland, de Top 40, krijgt een eigen tv-zender. Vanaf 4 maart start Top 40 TV. Op de nieuwe muziekzender zijn 24 uur per dag videoclips te zien. Het kanaal is te bekijken via de aanvullende zenderpakketten van Ziggo.

“Eindelijk is er weer een zender waarop de hits te zien zullen zijn”, zegt Erik De Zwart, voorzitter van Stichting Nederlandse Top 40. “Op Top 40 TV is natuurlijk de wekelijkse hitlijst te zien. Daarnaast zie je de beste hits uit het verleden en stellen we je ook voor aan nieuwe muziek.”

De nieuwste Top 40 is elke vrijdagmiddag te horen op Qmusic. Daarnaast draaien Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof elke werkdag op Radio Veronica een oude Top 40, en presenteert Erik de Zwart vanaf maart ‘Eriks Top 40 Hitdossier’ op Radio 10. De Top 40 is dus al volop op de radio te horen, maar daar komt nu een eigen tv-zender bij.

Aanvullend zenderpakket

Met de nieuwe tv-zender zet de Stichting Nederlandse Top 40 “een volgende stap in het medialandschap”, aldus de organisatie. “Eerder dit jaar zijn we al gestart met vijftien muziekkanalen. Daar hoor je muziek in verschillende genres. De gratis streams zijn te vinden via TuneIn en top40.nl”, zegt Erik de Zwart.

Top 40 TV is in maart en april voor iedereen te bekijken bij Ziggo op kanaal 601. Top 40 TV maakt vervolgens vanaf mei onderdeel uit van TV Zenders Plus en TV Max van Ziggo, de aanvullende zenderpakketten dus.

Foto: Stichting Nederlandse Top 40