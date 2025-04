Colin Banks is morgen precies 15 jaar in dienst bij 100% NL. Daarmee is hij de langstzittende dj bij de radiozender, waar de programmering de afgelopen jaren meermaals flink op de schop ging. Colin werd vanmiddag verrast door collega-dj’s, waaronder Rob van Someren. Hij overhandigde Colin de award voor langstzittende dj.

Colin ging in 2010 aan de slag bij 100% NL, waar hij nu elke werkdag te horen is tussen 14:00 en 16:00 uur. Op zaterdag presenteert hij van 15:00 tot 17:00 uur de ‘100% NL Top 20’. Voor zijn loopbaan bij 100% NL werkte Colin bij onder meer Radio 538, Noordzee FM en Radio Veronica.

Foto: 100% NL