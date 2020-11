Tientallen bestuurders van de publieke omroep, zowel landelijk als regionaal, gaan vanaf volgend jaar minder verdienen. Minister Slob verlaagt hun maximumsalaris met tienduizenden euro’s. Zo’n 25 van de bijna 40 topbestuurders moeten de komende jaren salaris inleveren.

Voor topbestuurders binnen de publieke omroep geldt nu nog het algemene maximum van de Wet Normering Topinkomens, dat in 2021 op 209.000 euro ligt. Alle omroepbestuurders kunnen momenteel nog evenveel verdienen, ongeacht de omvang van de omroep, landelijk of regionaal, het bereik en het aantal leden.

“Dit is de samenleving niet goed uit te leggen”, zegt Slob. “Met publiek geld moet je zorgvuldig omgaan. Daarom heb ik passendere en lagere maxima vastgesteld. Zo is het ook in andere sectoren geregeld.”

Salariscategorieën

De publieke omroepen worden voortaan verdeeld in vier verschillende categorieën met bijpassende salarissen. In welke categorie een omroep thuishoort, hangt af van verschillende factoren. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar het bereik van de omroep en het aantal leden. Een bestuurder van PowNed gaat in 2021 maximaal 148.000 euro verdienen, een bestuurder van Omroep Brabant 176.000 euro en een NTR-bestuurder maximaal 193.000 euro.

De salarissen van zittende bestuurders die straks de nieuwe grenzen overschrijden, moeten in maximaal 7 jaar worden afgebouwd. Nieuwe topbestuurders vallen direct onder de verlaagde maxima.

Categorie A: 148.000 euro

– HUMAN

– PowNed

– RPO

– L1 (Omroep Limburg)

– Omroep Zeeland

– Omrop Fryslân

– Omroep Flevoland

– RTV Rijnmond

– Omroep West

– RTV Drenthe

– RTV Noord

– RTV Oost

– Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland

Categorie B: 176.000 euro

– NTR

– Omroep Gelderland

– Omroep Brabant

– NH Media

Categorie C: 193.000 euro

– EO

– MAX

– STER

– VPRO

Categorie D: 209.000 euro

– NOS

– NPO

– AVROTROS

– BNNVARA

– KRO-NCRV