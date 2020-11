Radiozenders hoeven op dit moment niet te bellen met Edwin Evers of hij weer een dagelijks programma wil gaan maken. “Een ochtendprogramma is sowieso niet bespreekbaar”, zei de oud-ochtend dj van Radio 538 bij BNR Nieuwsradio. “Dus als het wat zou zijn, zou het ergens midden op de dag zijn.” Maar voorlopig wil hij nog even geen vastigheid. “Ik weet überhaupt niet of het gevoel ooit weer terugkrijg. Het gaat mij vooral om het vaste stramien waar ik heel lang ingezeten heb, dat wil ik nog even niet. Ik heb zoveel vrijheid nu. Ik kan doen wat ik wil, wanneer ik wil.”

Evers wordt sowieso niet zo heel vaak gebeld met aanbiedingen om radio te maken. “Ik ben er ook wel heel duidelijk in dat ik nu wat anders aan het doen ben. Ik heb wel veel contact met mensen uit het wereldje, maar ik wil nu andere dingen doen.”

Leuk leven

Op dit moment heeft Evers het erg naar z’n zin. “Ik heb een heel leuk leven. Ik sta nog steeds redelijk vroeg op, rond een uur of acht. En vul de grootste deel van mijn dagen in mijn studio thuis. Met muziek maken en dingetjes uitproberen.” De dj heeft een eigen soloalbum uitgebracht.

De afgelopen anderhalf jaar verrichtte hij diverse invalklussen voor zijn oude werkgever Talpa Network. Zo was de dj te horen op Radio Veroncia, Radio 10, Sky Radio en begin dit jaar een maand lang als vervanger op Radio 538.

Ask Me Anything | Op een beste ochtend werd Edwin Evers op kantoor geroepen door Erik de Zwart vanwege een plaat van de Beatles.



Foto: William Rutten