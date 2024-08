Tom van ’t Hek moet half oktober stoppen als radiopresentator bij de NOS. Hij is voorzitter van de Nederlandse Sportraad geworden en de NOS vindt dat onverenigbaar, aldus Tom, die elke ochtend het sportnieuws duidt in het ‘NOS Radio 1 Journaal’.

Tom had zelf graag door gewild. “Ik vind het jammer. Met name voor het ochtendpraatje vind ik het heel jammer. Het bijt ook niet met mijn nieuwe functie. Ik vertel gewoon wat vrolijks over sport. Maar goed, de NOS heeft gezegd: nee, wij vinden dat onverenigbaar”, zegt Tom in Trouw.

Of ze nu voor iedereen die lijn gaan trekken? “Dat moet je de NOS vragen. Er zit een nieuwe hoofdredacteur. Die zal misschien op een nieuwe manier naar nevenfuncties kijken. Om allerlei redenen mag ik nog wel door tot half oktober. Dat is dan weer niet zo heel principieel. Maar goed.”

BNR en sportduider

Tussen 2013 en 2016 werkte Tom bij BNR. Daarvoor was hij ook al werkzaam bij de NOS op Radio 1, als duider van de sport in de ochtend en in zijn eigen programma ’t Hek van de Dam’ op Radio 1. Daarna werd hij presentator van de zondagmiddaguitzending van ‘Langs de Lijn’ en in de zomer was hij te horen in Radio Tour de France. In 2019 werd hij de vaste sportduider in het ‘NOS Radio 1 Journaal’.

Tom werd begin dit jaar benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Dat is een adviesraad, die rapporten met adviezen over sporten en bewegen uitbrengt.