Koning Willem-Alexander spreekt vanavond om 19:00 uur het land toe in verband met de huidige situatie rondom de coronacrisis. De toespraak wordt live uitgezonden op NPO Radio 1, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, Sky Radio, Qmusic, 100% NL en SLAM.

Een toespraak van de Koning aan het volk is, los van de jaarlijkse kersttoespraak, een redelijk unieke gebeurtenis. De laatste keer dat Willem-Alexander zich zo direct tot het volk richtte, was in 2014, vlak na de vliegramp met de MH17.

Nabespreken

RadioCorp, eigenaar van 100% NL en SLAM! laat weten: ‘Alle Nederlanders die om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om de televisie aan te zetten, kunnen live meeluisteren via een van de twee radiozenders van RadioCorp. Na de toespraak van de Koning is er de mogelijkheid om te bellen met de jocks in de studio en na te praten of vragen te stellen over de toespraak.”

Vorig jaar was de Koning wel even te gast bij ‘de radio’. In het kader van het honderdjarig bestaan van het medium, bezocht hij Het Radiohuis in Hilversum, waar de studio’s van NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5 zijn gehuisvest. “Ik ben hier vooral ook om aan te tonen dat radio springlevend is”, zei hij.

Foto: RVD – Martijn Beekman