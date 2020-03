Een bandlid van DMA’s, de Australische band die vorige week optrad bij NPO 3FM, blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Volgens Olivier Bakker zijn daarop een aantal medewerkers van 3FM in quarantaine geplaatst, maar de NPO spreekt dat tegen. “Er is niemand in quarantaine geplaatst”, aldus een woordvoerder.

De NPO in een reactie: “Voor alle medewerkers die met hem in aanraking zijn geweest, geldt: als je verkouden bent, of andere klachten hebt, blijf je thuis. Maar dat geldt voor iedereen. Tot nu toe is er niks aan de hand met de medewerkers waar het om gaat en zijn ze gewoon aan het werk, thuis of als het nodig is, in De Peperbus.”

Live-optreden

De Australische band DMA’s trad begin vorige week op in het avondprogramma van 3FM. Op sociale media laat de band weten: ‘Hoop dat iedereen veilig is en binnen blijft’, met daarbij een foto van een van de bandleden in huis.

Waarom Olivier Bakker onjuiste informatie verspreidde door te zeggen dat er medewerkers van 3FM in quarantaine zijn geplaatst, is onduidelijk.

Olivier Bakker vertelde het verhaal, dat dus niet blijkt te kloppen, zelf op 3FM:

Love to you all – hope everyone is staying safe and inside x pic.twitter.com/XxfkOv08uR — DMA’S (@dmasmusic) March 19, 2020

Foto: NPO 3FM